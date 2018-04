China looft Pyongyang om inzet kernontwapening

China waardeert de „belangrijke inspanningen” van Noord-Korea voor het afbouwen van kernwapens op het Koreaanse schiereiland. De Chinese topdiplomaat Wang Yi sprak de waardering uit tijdens een ontmoeting met de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho.

Dat schrijft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorige maand ging de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ook al op bezoek in China. Het was het eerste bezoek in het buitenland van Kim sinds hij in 2011 aan de macht kwam. De Noord-Koreaanse leider nodigde Trump eerder die maand uit voor een ontmoeting. Trump stemde daarmee in.

De top, die mogelijk in mei zal plaatsvinden, moet leiden tot verwijdering van kernwapens en het stoppen van de kernproeven op het Koreaanse schiereiland.