China legt sancties op aan Amerikaanse senatoren

China heeft sancties opgelegd aan vier Amerikaanse bestuurders als antwoord op Amerikaanse sancties tegen Chinese regeringsmedewerkers. Het gaat om de Republikeinse senatoren Marco Rubio en Ted Cruz, ambassadeur voor de religieuze vrijheid Sam Brownback en lid van het Huis van Afgevaardigden Chris Smith.

„Deze sancties zijn een antwoord op de verkeerde daden van de VS. We roepen de VS op om de verkeerde beslissing te herzien en te stoppen met hun bemoeienissen in binnenlandse Chinese aangelegenheden”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Washington legde vorige week sancties op vanwege de gevangeniskampen in de noordwestelijke provincie Xinjiang, waar Oeigoeren worden vastgezet. De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in China. De mensen worden in de kampen heropgevoed, claimt de Chinese regering.

De VS stelden de sancties op 9 juli in vanwege „de verschrikkelijke mishandeling” van minderheden in China. De Amerikaanse sancties waren gericht op een aantal hoge functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor de gevangeniskampen.