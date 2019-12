China legt diplomaten VS beperkingen op

China neemt maatregelen tegen Amerikaanse diplomaten in het land. Die moeten het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken informeren voordat ze lokale functionarissen ontmoeten. Het gaat volgens dat departement om een reactie op vergelijkbare maatregelen die door de VS zijn genomen tegen Chinese diplomaten.

De Verenigde Staten kwamen in oktober met nieuwe regels voor Chinese diplomaten. Die moeten daar melding maken van geplande bezoeken aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheidsmedewerkers. Dat was volgens de autoriteiten juist een reactie op beperkingen die in China worden opgelegd aan Amerikaanse diplomaten.

China reageerde boos op die nieuwe regels in de VS. „We roepen de Amerikaanse zijde nogmaals op de fouten te corrigeren en de betreffende regels in te trekken”, aldus een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Amerikaanse diplomaten die in haar land bezoeken afleggen aan lokale officials, moeten daar vijf dagen van tevoren melding van gaan maken.