China legt basis voor langer aanblijven Xi

De Chinese president Xi Jinping kan mogelijk ook aanblijven na 2023. De Communistische Partij wil af van een clausule in de grondwet die bepaalt dat een president en vicepresident niet langer dan twee opeenvolgende termijnen mag dienen.

Het staatspersbureau Xinhua meldde zondag dat het Centrale Comité van de Communistische Partij het voorstel voor het aanpassen van de grondwet heeft gelanceerd. Het is een van de voorstellen die aan bod komt tijdens een driedaagse partijtop die maandag begint. Het comité bestaat uit 204 leden en 170 plaatsvervangende leden.

Een ander voorstel is het vastleggen van het gedachtengoed van partijleider en president Xi in de grondwet. Verder is er een voornemen de nieuwe anticorruptiecommissie te promoveren tot staatsorgaan. Ook wil het Centrale Comité Chinese steden de ruimte bieden lokale wetten te maken.

De 64-jarige Xi is sinds maart 2013 president van de Volksrepubliek China. Onder het huidige systeem zou hij in 2023 moeten opstappen. Het is onduidelijk hoe lang Xi na het aanpassen van de grondwet nog aan de macht wil blijven. In een commentaar in de staatskrant Global Times werd benadrukt dat die aanpassing niet automatisch betekent dat Xi een „levenslange ambtstermijn” wacht.

In de jaren negentig is besloten het presidentschap te beperken tot tien jaar. De toenmalige leider Xi Xiaoping (1904-1997) wilde met die maatregel de politieke stabiliteit vergroten.