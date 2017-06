China laat onderzoekers schoenfabrieken vrij

De Chinese autoriteiten hebben drie activisten vrijgelaten die onderzoek deden naar fabrieken waar schoenen werden gemaakt voor het merk van Ivanka Trump. Het trio moet nog wel voor de rechter verschijnen, meldde mensenrechtenorganisatie China Labor Watch (CLW) woensdag.

Het trio deed in maart en mei onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Twee activisten gingen undercover om foto’s, video’s en ander bewijs te verzamelen. Ze ontdekten volgens CLW dat arbeiders in de fabrieken werden uitgebuit. Personeelsleden moesten soms achttien uur per dag werken en kregen maandelijks maar twee vrije dagen.

De politie arresteerde de drie onderzoekers eind mei. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eiste op 5 juni de onmiddellijke vrijlating van de activisten. Het is overigens nog onduidelijk waar het trio precies van wordt verdacht.

CLW stelde in een verklaring teleurgesteld te zijn in Ivanka Trump. De organisatie zou de presidentsdochter bewijs hebben toegestuurd van de misstanden bij haar leveranciers, maar nooit een reactie hebben gehad. Een woordvoerder voor haar merk wilde woensdag niet reageren.