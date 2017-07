China laat mensenrechtenactivist Xu vrij

De Chinese autoriteiten hebben de prominente mensenrechtenactivist Xu Zhiyong zaterdag vrijgelaten. Dat gebeurde uitgerekend op de dag dat diens dissidente kompaan en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, donderdag overleden aan leverkanker, werd gecremeerd.

Xu is medeoprichter van de ‘Nieuwe Burgerbeweging’, die politieke verandering nastreeft in China. Hij kreeg in 2014 vier jaar gevangenisstraf wegens „verstoring van de openbare orde”. Zijn veroordeling leidde internationaal tot grote verontwaardiging.

Xu, die bij zijn vrijlating een fitte indruk maakte, was „geschokt” door het nieuws van de dood van Liu. Dat vertelde zijn advocaat zaterdag in de South China Morning Post. Xu’s aanhangers hopen dat hij nu echt met rust wordt gelaten. Een aantal klaagde via sociale media dat bewakers en agenten in burger hen tegenhielden bij het appartementencomplex waar Xu woont.