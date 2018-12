China laat Canadese lerares vrij

China heeft de Canadese lerares Sarah McIver vrijgelaten. Dat melden Canadese media en de BBC. McIver is lerares in China en werd eerder deze maand aangehouden en ondervraagd, omdat er iets mis zou zijn met haar visum of werkvergunning.

Aanvankelijk werd gedacht dat de aanhouding van McIver verband had met de arrestatie van een topvrouw van de telecommunicatiegigant Huawei, Meng Wanzhou, maar de Canadese premier Justin Trudeau ontkende dat verband.

Meng werd begin december in het Canadese Vancouver op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd. Peking betitelde de arrestatie als „schandalig”.

Sindsdien zijn in China een ondernemer uit Calgary, Michael Spavor, en de Canadese oud-diplomaat Michael Kovrig achter de tralies verdwenen. Ze hebben afgelopen zondag contact met Canadese diplomaten gehad. Die twee opgepakte Canadezen, zitten nog steeds vast in verband met Chinese zorgen over „de nationale veiligheid”.

Het zou hier kunnen gaan om een vergelding voor de arrestatie van Meng Wanzhou. Canada heeft al enkele malen de onmiddellijke vrijlating van het duo gelast, maar China heeft alle verzoeken geweigerd.