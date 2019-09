China kwaad over ontmoeting Wong en Maas

China is kwaad op de manier waarop de Hongkongse activist Joshua Wong in Duitsland is ontvangen. Peking is vooral gepikeerd over het gesprek dat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas had met de leider van de protesten in Hongkong.

Wong pakte zondag een vliegtuig naar Berlijn kort nadat hij was vrijgelaten. Hij was zondagochtend vlak voor een eerder vertrek op de luchthaven nog opgepakt omdat hij de voorwaarden van een borgtocht na een eerdere arrestatie zou hebben geschonden.

Maas sprak Wong maandag in Berlijn op een evenement dat was georganiseerd door de Duitse krant Bild. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde „extreem ontevreden” te zijn dat Duitsland een dergelijk gesprek toestond. Volgens China heeft geen enkel land het recht om zich te bemoeien met zijn interne zaken.

In Hongkong is al wekenlang sprake van betogingen tegen de groeiende inmenging door China.