China kwaad over gesprek VS met Taiwan

China heeft zich maandag uitgesproken tegen een recente ontmoeting tussen hoge veiligheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten en Taiwan. Eerder deze maand sprak de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton met het hoofd van de Taiwanese veiligheidsdienst John Lee toen hij een bezoek bracht aan de VS.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en ziet Amerikaanse banden met het eiland als een van de gevoeligste onderwerpen in de relatie met de VS. De Amerikanen maakten in 1979 een einde aan diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar zijn nog wel de belangrijkste wapenleverancier. Volgens het Pentagon heeft de VS sinds 2010 voor meer dan 15 miljard dollar aan wapens verkocht aan Taiwan.

Het was de eerste Taiwanees-Amerikaanse ontmoeting in veertig jaar. De Verenigde Staten hebben de laatste maanden patrouilles in de zee tussen Taiwan en het Chinese vasteland opgevoerd.