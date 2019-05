China klaagt oud-chef Interpol aan

De voormalige Interpolchef Meng Hongwei is in China aangeklaagd voor corruptie en machtsmisbruik. Meng maakte zich daar schuldig aan toen hij topfuncties bekleedde bij de kustwacht en het ministerie van Openbare Veiligheid, zeggen de autoriteiten.

De topfunctionaris verdween in september vorig jaar toen hij naar China was gereisd vanuit Frankrijk, waar Interpol is gevestigd. Later bleek dat hij was opgepakt in zijn thuisland op verdenking van corruptie. De Communistische Partij heeft Meng inmiddels geroyeerd.

China heeft onder president Xi Jinping op grote schaal de jacht geopend op corrupte functionarissen. Critici zeggen dat de autoriteiten dat aangrijpen om politieke tegenstanders van Xi uit te schakelen. De echtgenote van Meng beweert dat haar man het slachtoffer is van politieke vervolging.