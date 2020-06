China keurt coronavaccin goed voor gebruik door militairen

Het Chinese leger heeft een vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd voor gebruik door militairen. Het vaccin is ontwikkeld door de onderzoeksafdeling van het leger en een biotechbedrijf.

Het biotechbedrijf CanSino meldde maandag dat de Centrale Militaire Commissie van China het vaccin op 25 juni voor één jaar heeft goedgekeurd. In een melding aan de Hongkongse beurs, waar CanSino genoteerd staat, laat het bedrijf weten dat het vaccin „een goed veiligheidsprofiel” heeft en potentieel werkzaam is. Hoe het binnen het enorme Chinese leger gaat worden toegepast, is nog niet duidelijk. Zowel het leger als het ministerie van Defensie gingen niet in op vragen.

Wereldwijd wordt gewerkt aan de zo snel mogelijke ontwikkeling van een behandeling en een vaccin voor het coronavirus, dat meer dan een half miljoen doden heeft gemaakt sinds het eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan de kop opstak. Chinese bedrijven of instellingen zijn betrokken bij meer dan de helft van de 17 potentiële vaccins die bij de Wereldgezondheidsorganisatie bekend zijn

Daarnaast zijn er nog eens 131 vaccins waarvan de ontwikkeling nog niet in de fase van klinische proeven is. Nog geen enkel vaccin is goedgekeurd voor commerciële verspreiding en gebruik. Volgens het medische tijdschrift The Lancet zijn er al meer dan duizend klinische proeven uitgevoerd met farmaceutische vindingen die tegen het coronavirus zijn bedoeld. Nog geen enkele daarvan bleek effectief te zijn.