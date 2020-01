‘China is in staat strijd tegen nieuwe coronavirus te winnen’

China is in staat om de strijd tegen het nieuwe coronavirus te winnen. Zo reageerde de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de uitbraak van het Wuhan-virus te bestempelen als een internationale noodsituatie.

Het dodental door het nieuwe coronavirus is inmiddels gestegen naar 213, meldde de Chinese nationale gezondheidscommissie. Het totale aantal bevestigde besmettingen ligt inmiddels op 9692. Alleen al in de provincie Hubei, waarin de stad Wuhan ligt, kwamen er donderdag 1220 besmettingen bij. Daar zijn bijna 6000 gevallen bekend.

Buiten China zijn zo’n 100 gevallen van het virus bekend in achttien landen. Veel landen hebben in de afgelopen dagen burgers teruggehaald uit de Chinese miljoenenstad Wuhan.