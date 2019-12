China hervat ‘lange mars’ naar Mars

China heeft vrijdag een satelliet in een baan rond de aarde gebracht. Volgens de autoriteiten was de lancering „een compleet succes”. Het gaat om een communicatiesonde, maar de aandacht ging vooral uit naar de raket waar de satelliet in zat. Die lanceerder, de Lange Mars 5, moet volgend jaar namelijk een verkenner naar Mars lanceren, een ambitieus project.

De lancering van vrijdag gebeurde vanaf het lanceercomplex Wenchang op het zuidelijke eiland Hainan.

De vorige lancering van een Lange Mars 5, in juli 2017, mislukte. Daardoor werd de reis naar Mars uitgesteld, van dit jaar naar komende zomer. Een nieuwe tegenslag zou meer vertraging hebben opgeleverd.

De Marsverkenner van volgend jaar heet Huoxing-1. Hij moet onder meer zoeken naar moleculen in de bodem van Mars, om te kijken of er sporen van leven zijn. De Lange Mars 5 moet eind volgend jaar ook een missie naar de maan lanceren. Die robot, Chang’e 5, moet bodem en stenen van de maan ophalen en terugbrengen naar de aarde.