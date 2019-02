China helpt illegale mijnwerkers Ghana niet

Chinese mijnwerkers die illegaal goud delven in Ghana doen dat op eigen risico. Ze hoeven niet te rekenen op hulp uit Peking als ze worden gepakt. Die waarschuwing gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichten over de recente arrestatie van Chinese kompels in het Afrikaanse land.

Hoewel Ghana bedrijven vergunning geeft om op kleine schaal naar edelmetaal te zoeken, is het voor buitenlanders verboden te werken in deze sector. Volgens de South China Morning Post heeft de Chinese ambassade in Ghana landgenoten erop gewezen dat lokale autoriteiten daartegen dit jaar nog strenger gaan optreden. Dat lijkt echter niet te hebben geholpen.

Chinese mijnwerkers trekken al jaren massaal naar Ghana, de op één na grootste Afrikaanse goudexporteur. Op het hoogtepunt van de goldrush in 2012-2013 waren het er volgens de Chinese overheid meer dan 30.000, vooral afkomstig uit Shanglin in de zuidelijke regio Guangxi Zhuang. De nieuwssite Asia by Africa meldde vorige maand echter dat het om ten minste 50.000 gelukzoekers gaat. Sinds het verscherpte toezicht slinkt hun aantal wel.