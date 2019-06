China hekelt uitspraken Pompeo over protesten

De Chinese ambassade in de VS heeft met "grote afkeuring" gereageerd op de uitspraken van de Verenigde Staten over de dertigste verjaardag van de bloedige onderdrukking van de demonstraties op het Tiananmenplein in Peking.

De ambassade zei dat de uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo waren gedaan "uit vooroordelen en arrogantie" en dat deze een inmenging zijn van binnenlandse aangelegenheden van China.

Pompeo had gezegd dat de VS de hoop voor betere mensenrechten in China hadden opgegeven. Hij had de regering in Peking opgeroepen om de datum van 4 juni, de dag van de herdenking, aan te grijpen voor de vrijlating van alle gevangenen die vastzitten wegens de strijd tegen mensenrechtenschendingen.