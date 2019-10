China hekelt nieuwe regels diplomaten in VS

China reageert boos op nieuwe regels waar Chinese diplomaten in de Verenigde Staten aan moeten voldoen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de Chinezen melding maken van geplande bezoeken aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheidsmedewerkers.

De Chinese diplomaten hoeven volgens de VS geen toestemming te vragen voor bezoeken. Ze moeten er alleen melding van maken. De Chinese ambassade in de VS is niet te spreken over die nieuwe eis. De Amerikanen zouden daarmee bepalingen naast zich neerleggen uit het Verdrag van Wenen, waarin afspraken zijn gemaakt over het diplomatieke verkeer.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat Amerikaanse diplomaten in China te maken hebben met vergelijkbare beperkingen. Zij zouden toestemming moeten vragen voor bezoeken en die vaak niet krijgen. Peking spreekt dat tegen. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VS op „hun fouten te corrigeren en de betreffende besluiten terug te draaien”.