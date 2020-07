China hekelt berichten over nieuwe visummaatregelen VS

China is niet te spreken over berichten dat de Verenigde Staten overwegen geen visa meer te verstrekken aan leden van de regerende communistische partij. Dat zou kunnen betekenen dat vele miljoenen Chinezen het land straks niet meer inkomen. Een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het idee „uitermate bedroevend”.

De krant The New York Times heeft eerder bericht over het plan, waar nog aan gewerkt zou worden. Er wordt volgens bronnen van de krant overwogen leden van de Chinese communistische partij en hun gezinnen geen visa meer te verstrekken. Dat zou volgens een schatting van de Amerikaanse regering kunnen betekenen dat 270 miljoen Chinezen geen toestemming meer kunnen krijgen om naar de VS te komen.

Het is nog onduidelijk of president Donald Trump het voorstel uiteindelijk zal goedkeuren. Een praktisch bezwaar is dat het lastig kan zijn om vast te stellen welke Chinese reizigers lid zijn van de partij, die zo’n 92 miljoen leden zou tellen. De Amerikaanse autoriteiten hebben niet bevestigd dat wordt gewerkt aan het plan, al zei een woordvoerster van het Witte Huis wel dat met betrekking op China „alle opties op tafel blijven liggen”.

Zo’n maatregel zou de relatie tussen de grootmachten nog verder onder druk zetten. De landen liggen al in de clinch over zaken als de Chinese aanpak van het coronavirus en de omstreden nieuwe veiligheidswet in Hongkong.