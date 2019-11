China heeft meeste diplomatieke posten

China heeft wereldwijd voor het eerst meer diplomatieke posten dan de Verenigde Staten. Het gaat volgens onderzoekers om 276 Chinese vestigingen, zoals bijvoorbeeld ambassades en consulaten. Nederland staat in de Global Diplomacy Index van het Australische Lowy Institute op de zestiende plaats.

De VS hebben 273 diplomatieke posten en staan daarmee op plaats twee. Het land blijft wel de populairste plek om zo’n post te vestigen. De 61 staten die zijn meegenomen in de studie hebben in totaal 342 diplomatieke missies in de VS, tegenover 256 in China.

Het aantal Chinese diplomatieke missies is snel toegenomen. Peking opende nieuwe posten in landen die eerder nog „diplomatieke vrienden” waren van rivaal Taiwan, maar inmiddels meer heil zien in nauwe banden met China. Het gaat onder meer om Burkina Faso, El Salvador en Sao Tomé en Principe.