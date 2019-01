China haalt weer duizenden apps offline

De Chinese autoriteiten hebben in drie weken tijd ruim 9300 apps voor smartphones laten verwijderen. Ook zijn sinds 3 januari meer dan 700 websites offline gehaald, meldt de Chinese dienst die toezicht houdt op het internet (CAC).

De internetwaakhond is bezig met een actie van een half jaar om het internet op te schonen. De apps en websites die offline worden gehaald kunnen bijvoorbeeld platte humor bevatten of verboden informatie. Zo is een populaire nieuwsapp van technologiebedrijf Tencent volgens de overheidsdienst gebruikt om „vulgair” materiaal te verspreiden. Dat zou schadelijk zijn voor het „digitale ecosysteem”.

De Chinese autoriteiten houden actief toezicht op het internet en ontzien ook grote bedrijven niet. Zo kregen nieuwsdiensten van internetbedrijven Sohu en Baidu enkele weken geleden nog een tijdelijke schorsing opgelegd. De bedrijven kregen opdracht tijdens de schorsingsperiode onwelgevallige informatie te verwijderen.