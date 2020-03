China haalt inwoners terug uit Italië wegens coronavirus

De Chinese regering heeft een vlucht naar de Italiaanse stad Milaan gestuurd om Chinezen terug te halen uit het zwaar door coronavirus getroffen noorden van Italië. Dat meldt de Chinese staatsomroep CCTV.

Het vliegtuig neemt 125 toeristen en studenten mee terug naar Wenzhou in de provincie Zhejiang. Alle mensen aan boord hebben medische controles ondergaan.

De virusuitbraak begon in november vorig jaar in de Chinese stad Wuhan en China blijft het zwaarst getroffen land. De uitbraak lijkt daar onder controle te zijn. In Italië komen er dagelijks aanzienlijk meer nieuwe besmettingen bij dan in China.