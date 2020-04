China: geen bewijs dat coronavirus in lab ontstond

Volgens China is er geen enkel bewijs dat het coronavirus is ontstaan in een laboratorium. Dat is bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking.

De rechtse Amerikaanse zender Fox News beweerde, op basis van onbekende bronnen, dat de wereldwijde pandemie begon in een lab in de Chinese stad Wuhan. Een vleermuis zou een medewerker van een lab hebben besmet en die zou daarna anderen hebben aangestoken. China zou het coronavirus niet hebben willen gebruiken als een biologisch wapen, maar wilde volgens Fox News wel aantonen dat het beter was in het identificeren en bestrijden van virussen dan de VS. Fox News geeft daar geen bewijs voor.

Fox News heeft nauwe banden met de Amerikaanse president Donald Trump en zijn achterban. Vanuit die hoek krijgt China al langer de schuld van de coronacrisis. Zo sprak Trump zelf een tijdje van het ‘Chinese virus’.