China gaat wetten veiligheidswet invoeren voor Macau en Hongkong

Het dertiende Nationale Volkscongres in China is vrijdag afgetrapt in een volle zaal met duizenden beleidsmakers. Premier Lie Keqiang zei tijdens de openingstoespraak dat China wetten gaat instellen om de „nationale veiligheid in Hongkong en Macau” te waarborgen.

Hongkong en Macau hebben meer vrijheden dan de rest van China. In Hongkong is vrijdag direct opgeroepen tot grootschalige demonstraties tegen het Chinese plan. China wil met de wet meer grip krijgen op onder meer de anti-Chinese demonstraties in Hongkong. Er moeten „beter worden gehandhaafd”. Daar wil China voor zorgen.

Li zei ook dat China Taiwanezen gaat steunen die tegen hun eigen regering zijn en willen dat Taiwan zich weer bij China voegt. Taiwan wordt door nog geen twintig landen erkend.

De officiële opening van de jaarlijkse parlementszitting was donderdagavond. Vrijdag worden zaken inhoudelijk besproken. De bijeenkomst stond gepland op 5 maart, maar werd noodgedwongen uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De bezetting bij het Volkscongres is flink lager dan normaal gesproken. Veel minder journalisten hebben toestemming gekregen om aanwezig te zijn. De meesten moeten het evenement via een videoverbinding volgen, ook de interviews worden zo afgenomen. Ook veel parlementariërs zijn niet naar hoofdstad Peking gegaan, uit angst voor het nieuwe coronavirus.

China wil met een volle parlementszaal laten zien dat het land weer veilig is, schrijven staatsmedia. De uitbraak van het coronavirus begon in China, maar lijkt ondertussen onder controle te zijn in het land.