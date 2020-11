China en Rusland wachten met felicitaties tot officiële uitslag

China en Rusland hebben maandag gezegd dat ze wachten met het feliciteren van de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot de uitslag officieel is.

China benadrukt dat de uitslag van de stemming nog moet worden bepaald. Het meldde wel dat „het had opgemerkt dat de heer Biden verklaarde dat hij de winnaar van de verkiezing is”. „Ons begrip is dat het resultaat van de verkiezing zal worden bepaald in overeenstemming met de Amerikaanse wetten en procedures”, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de pers tijdens een reguliere briefing.

Het Kremlin meldt dat het notie heeft genomen van de aankondiging van president Donald Trump dat hij juridische processen zal voeren met betrekking tot de verkiezingen en het daarom beter acht om op de officiële bekendmaking te wachten alvorens commentaar te geven.

„Wij vinden het correct om te wachten op de officiële resultaten. Ik wil u eraan herinneren dat president Poetin herhaaldelijk heeft gezegd dat hij de keuze van het Amerikaanse volk zal respecteren”, zei de woordvoerder van het Kremlin.

Toen Trump de presidentsverkiezingen van 2016 van Hillary Clinton won, feliciteerde Poetin hem binnen ongeveer een uur. „Het verschil is vrij duidelijk, toen waren er geen aankondigingen van juridische uitdagingen”, aldus de woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat Moskou klaar was om samen te werken met degene die tot winnaar van de Amerikaanse stemming is uitgeroepen.

„We hopen dat het met de volgende president van de Verenigde Staten mogelijk zal zijn om de dialoog te herstellen en samen overeenstemming te bereiken over manieren om onze bilaterale betrekkingen te normaliseren,” zei hij.

Terwijl Trump zijn nederlaag nog moet toegeven en verschillende juridische processen heeft gelanceerd, hebben vele wereldleiders Biden en zijn running mate Kamala Harris gefeliciteerd nadat de Democraten in het weekend tot winnaar zijn uitgeroepen.