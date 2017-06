China en EU hebben elkaar gevonden

De EU en China gaan hun samenwerking aanzienlijk „intensiveren”. De twee handelsmachten zetten zich „vastberaden” in om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook op politiek, economisch, technisch en wetenschappelijk gebied halen ze de banden aan.

Na de „meest veelbelovende top” in Brussel hebben de EU en China elkaar gevonden, hoewel er nog veel te bespreken valt, aldus EU-president Donald Tusk vrijdag na het overleg met de Chinese premier Li Keqiang. Volgens Li noodzaken „veranderingen en destabiliserende factoren” in de wereldorde „dat we onzekerheden tegemoet treden.”

Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker ontvingen Li en een hele reeks ministers op een al lang geplande top, die extra betekenis kreeg door het besluit, donderdag, van president Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. „Dat is een grote fout”, aldus Tusk.