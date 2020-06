China en Australië ruziën over veiligheid buitenlandse studenten

De Australische autoriteiten spreken tegen dat buitenlandse studenten in het land moeten vrezen voor hun veiligheid. China had jongeren opgeroepen goed na te denken over de risico’s voordat ze naar Australië gaan voor hun studie.

De landen liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. Het conflict begon toen Australië opriep tot een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het coronavirus en de wijze waarop de uitbraak is aangepakt. Het virus dook vorig jaar op in China.

China reageerde boos op de Australische oproep. De Chinese ambassadeur in het land waarschuwde eerder al dat Chinese consumenten Australische producten kunnen boycotten. De Chinese overheid nam later ook maatregelen tegen Australische exporteurs.

De jongste rel draait om Chinese studenten die in Australië studeren. Zij vormen de grootste groep buitenlandse studenten op universiteiten in dat land. Het Chinese ministerie van Onderwijs waarschuwde dat Aziaten in Australië herhaaldelijk met discriminatie te maken hebben gekregen tijdens de pandemie. Ook zou het coronavirus een gevaar blijven.

De Australische minister van Onderwijs, Dan Tehan, stelde woensdag dat Australië een multiculturele samenleving is waar buitenlandse bezoekers welkom zijn. Hij zei ook dat zijn land juist veel succes heeft geboekt in de strijd tegen het virus. „Dat betekent dat we momenteel een van de veiligste landen ter wereld zijn voor internationale studenten.”

De universiteiten zijn er niet gerust op. Ze hebben al last van de coronacrisis omdat veel buitenlandse studenten niet naar Australië kunnen komen. Dat kost de instellingen veel geld. Topvrouw Vicki Thomson van de zogenoemde Groep van Acht van prominente universiteiten, zegt te betreuren dat de onderwijssector nu ook wordt meegesleurd in geopolitieke spanningen.