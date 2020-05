China dreigt VS met maatregelen bij ingrijpen in Hongkong

China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd om zich niet te bemoeien met de situatie in Hongkong. Die waarschuwing volgt op een Amerikaans dreigement met sancties als Peking de zogenoemde veiligheidswet er in Hongkong doorheen drukt. Die veiligheidswet is volgens critici bedoeld om een einde te maken aan de autonome status van Hongkong binnen China en de protestbeweging tegen het autoritaire Chinese regime.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien zinspeelde zondag op sancties tegen China, die als gevolg kunnen hebben dat Hongkong zijn status als financieel centrum in de Oost-Aziatische regio verliest. China dreigt met tegenmaatregelen als de VS die sancties nemen.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei tijdens een persconferentie dat de VS de nationale veiligheid van China willen aantasten en dat Peking verhaal heeft gehaald bij Washington over het dreigement van O’Brien.

Ook zei de woordvoerder de Amerikaanse sancties tegen Chinese bedrijven vanwege de behandeling van de moslimminderheid in de noordwestelijke regio Xinjiang te betreuren. Wat daar gebeurt is volgens de Chinese overheid een binnenlandse aangelegenheid waarmee de Amerikanen zich niet moeten bemoeien.

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde vrijdag sancties aan tegen negen Chinese bedrijven en instellingen. Die zouden medeplichtig zouden zijn aan mensenrechtenschendingen in de vorm van onderdrukking, willekeurige arrestaties, dwangarbeid, en het nauwlettend surveilleren van de Oeigoerse minderheid.