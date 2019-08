China dreigt met geweld tegen demonstranten

Een gewelddadig optreden tegen de demonstranten in de Chinese stad Hongkong is een „duidelijk beschikbare” optie. Dat meldt de Chinese staatskrant Global Times. De Chinese veiligheidsdiensten houden een oefening in de nabijgelegen miljoenenstad Shenzhen.

De waarschuwing in de krant is duidelijk: „Peking heeft niet besloten gewelddadig tegen de onrusten in Hongkong op te treden, maar die optie staat Peking duidelijk ter beschikking.”

De troepenbeweging aan de grenzen met Hongkong moeten worden gezien als „duidelijke waarschuwing”. Als Hongkong er niet in slaagt de rust in de stad te herstellen, moet de federale regering „absoluut onmiddellijk maatregelen” nemen.