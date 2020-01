China: coronavirus ook besmetttelijk tijdens incubatietijd

Het coronavirus is ook besmettelijk tijdens de incubatietijd. Dat is de periode waarin iemand wel besmet is, maar nog geen ziekteverschijnselen heeft. Daarin wijkt het huidige virus af van het sars-virus, waarbij dat niet het geval is. De incubatietijd van het coronavirus varieert van een dag tot twee weken.

Dat zei de Chinese Gezondheidsraad zondag in een persconferentie. Op diezelfde bijeenkomst zei de Chinese minister van Gezondheid Li Bin dat de kennis over het coronavirus nog beperkt is.

Zaterdag waarschuwde de Chinese president dat het coronavirus „sneller om zich grijpt.” Zondag herhaalde de Chinese Gezondheidsraad die waarschuwing nog een keer. De overdraagbaarheid van het coronavirus wordt sterker, aldus het adviesorgaan. De raad verwacht dat het aantal besmettingen daarom de komende tijd nog toeneemt.

Om verdere verspreiding te voorkomen wil China extra beschermende pakken en mondkapjes in het buitenland kopen.