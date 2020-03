China constateert lichte daling bij geïmporteerde infecties

In China zijn de laatste dagen alleen nog coronabesmettingen vastgesteld bij mensen die uit het buitenland kwamen, zoals teruggekeerde studenten. Volgens de jongste cijfers, van maandag, gaat het om 39 gevallen het laatste etmaal. Dat is een lichte daling na vier dagen stijging. In het land zelf zijn geen mensen meer besmet, meldden de autoriteiten.

Zij maakten verder bekend dat in de miljoenenmetropool Wuhan, waar de uitbraak eind december ontstond, negen mensen aan het virus zijn bezweken. Elders in China stierf de afgelopen 24 uur niemand aan het virus. Tot nu toe registreerde China 3270 coronadoden en ruim 81.000 besmettingen.

Na ingrijpende maatregelen daalde het aantal nieuwe infecties in China drastisch. Inmiddels zijn in Italië meer coronadoden geteld.