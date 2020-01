China bouwt binnen tien dagen extra ziekenhuis om coronavirus

China wil in de stad Wuhan binnen tien dagen een ziekenhuis bouwen vanwege het besmettelijke coronavirus. Dat meldden staatsmedia vrijdag. Tientallen graafmachines en andere werktuigen zijn gestart met de bouw van het hospitaal, dat op 3 februari in gebruik moet gaan. Het nieuwe ziekenhuis gaat plek bieden aan maximaal duizend patiënten.

Het is niet de eerste keer dat China binnen enkele dagen een ziekenhuis bouwt. In 2003 gebeurde dat ook al, toen in de buurt van hoofdstad Peking vanwege de uitbraak van het SARS-virus. In heel China kwamen rond die tijd zo’n 350 mensen om het leven door het virus, dat ook gelinkt is aan het coronavirus. Het ziekenhuis in Peking stond er binnen een week.

Momenteel zijn zeker 830 mensen in China met het coronavirus besmet, 25 mensen zijn er door gestorven. Meerdere steden zijn ‘op slot’ gegaan om verspreiding te voorkomen. Het virus is ook in andere landen opgedoken.