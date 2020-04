China boos wegens beschuldigingen van VS over coronavirus

China is boos op de Verenigde Staten vanwege de beschuldiging van minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) dat China de uitbraak van het coronavirus te laat heeft gemeld. „Deze valse informatie over China is niet waar”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

„Ik hoor veel roddels over dat China iets verborgen houdt, dat is niet waar”, zei de woordvoerder. „De Chinese regering was transparant en deelde snel alle gegevens.”

Volgens Pompeo probeerde China geheim te houden hoe gevaarlijk het virus was. „We zijn ervan overtuigd dat de Chinese Communistische Partij de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet tijdig heeft gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie.”

„Sommige mensen willen de politieagent van de wereld spelen, maar dit is niet het tijdperk van de kanonneerbootdiplomatie of het tijdperk dat China een semi-koloniale samenleving was”, aldus de Chinese woordvoerder. „Deze mensen leven nog in het verleden, zij denken dat ze China kunnen pesten, dat ze de wereld kunnen pesten. China is geen vijand van de Verenigde Staten, maar als zij dat wel zo zien, dan hebben ze de verkeerde voor zich.”