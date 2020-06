China boos over ‘inmenging’ door VN en EU-parlement

China beschuldigt de Verenigde Naties van inmenging in interne zaken van het land. Aanleiding zijn opmerkingen van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet over de veiligheidswet die Peking wil invoeren in Hongkong. Ook het Europese Parlement wordt door Peking beschuldigd van inmenging, na het aannemen van een resolutie vrijdagavond.

Bachelet zei vrijdag dat de veiligheidswet moet voldoen aan de verplichtingen die Peking heeft wat betreft mensenrechten en dat haar kantoor de ontwikkelingen nauwgezet volgt. „Zo’n wet kan nooit worden gebruikt om gedrag en expressie strafbaar te stellen die worden beschermd onder internationaal recht”.

China noemt dit „grove inmenging” in zijn soevereiniteit en dringt bij de VN-commissaris aan op „respect en steun voor de pogingen van China om de nationale veiligheid te waarborgen”.

In het concept van de veiligheidswet voord Hongkong staan onder meer straffen op activiteiten die zijn gericht op afscheiding van China en activiteiten die de staat ondermijnen. China komt met de wet in reactie op de massale betogingen in de stadstaat tegen de toenemende invloed van China.

Het Europees Parlement nam vrijdag een resolutie aan waarin staat dat de EU zich harder moet uitspreken tegen de veiligheidswet. Ook moeten de EU en haar lidstaten overwegen de kwestie voor te leggen aan het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. Een woordvoerder van het buitenlandcomité van het Chinese Nationale Volkscongres zei dat de resolutie „serieus de feiten vervormt” en „bijdraagt aan open inmenging” in de zaken van Hongkong.

De welvarende metropool en voormalige Britse kolonie Hongkong behoort sinds 1997 tot China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement.