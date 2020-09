China boos om uitspraken Pompeo in Suriname

China heeft boos gereageerd op uitspraken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo deed in Suriname, over de samenwerking tussen beide landen. Volgens Surinaamse media zegt de Chinese ambassade dat Pompeo „ongegrond het land aanvalt”.

Pompeo zei in Paramaribo dat „aan investeringen van China altijd kosten zijn verbonden”. „Wij komen contracten na, we doen niet aan roofkapitalisme”, aldus Pompeo. Zowel Chinese als Amerikaanse bedrijven willen graag voet aan de grond krijgen in Suriname. „Wij adviseren Pompeo feiten en waarheid te respecteren en om te stoppen met arrogantie en vooroordelen, laster en het verspreiden van geruchten over China”, schrijft de ambassade in een verklaring.

„Onder het mom van democratie en mensenrechten valt Pompeo ongegrond ons land aan”, aldus de ambassade verder. „De relatie tussen Suriname en China is een van wederzijds respect en gelijkheid. Het is een goed voorbeeld van twee landen die ondanks verschillende politieke inzichten en verschillende culturen toch goed met elkaar overweg kunnen. Elke poging om onenigheid te zaaien tussen China en Suriname is gedoemd te mislukken.”

De Surinaamse president Chan Santokhi zei dat hij niet wilde kiezen tussen beide landen. „Wij hebben ook goede relaties met andere landen.”