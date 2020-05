China boos om corona-beschuldigingen door VS

China heeft boos gereageerd op aantijgingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei woensdag dat de coronapandemie een ergere aanval op zijn land was dan die op Pearl Harbor in 1941 of de aanvallen van 11 september 2001.

De Chinezen zijn in het bijzonder boos omdat Trump de uitbraak van het virus voorstelt als een Chinese aanval. „Wij verzoeken de VS dringend te stoppen met de schuld in de schoenen van China te schuiven en de feiten te bekijken,” zei een Chinese regeringswoordvoerder in reactie op de uitspraken van Trump en leden van zijn regering.

Eerder beweerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo al dat er sterke aanwijzingen zijn dat het virus afkomstig is uit een laboratorium bij Wuhan. China had volgens Pompeo de dood kunnen voorkomen van honderdduizenden mensen die overleden zijn tijdens de coronacrisis.

Het coronavirus heeft het leven gekost aan bijna 75.000 Amerikanen. Dat is veruit het grootste aantal van alle landen.