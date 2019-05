China blokkeert alle Wikipedia’s

Geen enkele versie van Wikipedia is meer te lezen vanuit China. Het land had eerder alleen de Chinese versie van de online-encyclopedie geblokkeerd, maar de ban is uitgebreid naar elke taal. Chinezen kunnen dus ook geen Friese, Zeeuwse, Limburgse en Nedersaksische artikelen meer lezen.

Wikimedia, de organisatie achter het digitale naslagwerk, bevestigt de blokkade en meldt in een verklaring aan de BBC: ’‘Eind april stelde de Wikimedia Foundation vast dat Wikipedia niet meer toegankelijk was in China. Na onderzoek van ons dataverkeer kunnen we bevestigen dat Wikipedia in alle taalversies is geblokkeerd.’’

Waarom China Wikipedia heeft geblokkeerd, is niet duidelijk. Het is niet bekend of er bijvoorbeeld een verband is met de naderende herdenking van studentenopstanden. Het is volgende maand 30 jaar geleden dat een demonstratie op het Plein van de Hemelse Vrede in hoofdstad Peking bloedig werd neergeslagen.

China heeft in de afgelopen jaren een uitgebreide censuur op poten gezet. Het internet wordt geblokkeerd door een Grote Chinese Firewall. Diensten als Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest en WhatsApp zijn heel moeilijk bereikbaar. Google heeft het land jaren geleden de rug toegekeerd. Informatie over bijvoorbeeld Tibet en mensenrechten is nergens te vinden. Ook geheimtaal is verboden. Zo moeten Chinezen zwijgen over Winnie de Poeh. Het beertje zou namelijk code zijn voor president Xi Jinping. De censuur is enigszins te omzeilen via virtuele privénetwerken, maar China werkt die verbindingen de laatste tijd steeds meer tegen.

Wikipedia heeft bijna 300 actieve versies. De Engelstalige encyclopedie is de grootste, met bijna 6 miljoen artikelen. De Nederlandstalige Wikipedia staat op de zesde plaats met net geen 2 miljoen artikelen. De Chinese versie heeft een miljoen lemma’s.