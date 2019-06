China blijft Iraanse olie importeren, ondanks de sancties die de Verenigde Staten hebben getroffen tegen de islamitische republiek na de opzegging van het nucleaire akkoord uit 2015. Dat heeft een hoge Chinese functionaris gezegd tijdens een voortgangsoverleg in Wenen.

„Wij volgen het zogenoemde zerobeleid van de VS niet”, aldus Fu Cong, algemeen directeur van de dienst bewapeningstoezicht van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. „We wijzen het nemen van unilaterale maatregelen af.”

Teheran wil olie kunnen uitvoeren, als voorwaarde om zich volledig te houden aan de afspraken van vier jaar geleden, onder meer over de toegestane voorraad en de verrijking van uranium. De economie is zwaar onder druk komen te staan door het afhaken van de VS.

Met andere EU-partners proberen Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk in samenwerking met China en Rusland het atoomakkoord overeind te houden en garanties te krijgen dat het Iraanse nucleaire programma een strikt vreedzaam karakter heeft. Tot een doorbraak is het vrijdag in de Oostenrijkse hoofdstad niet gekomen.