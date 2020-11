China: bijna een miljoen mensen ingeënt tegen corona

Het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm heeft naar eigen zeggen al bijna een miljoen mensen in China ingeënt tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een bericht dat de groep vrijdag verspreidde via de berichtendienst Wechat.

Via een zogenaamd noodprogramma is het vaccin al bij bijna een miljoen mensen gebruikt, zei bedrijfsbaas Liu Jingzhen in een interview. Er zijn geen meldingen van ernstige bijwerkingen, „slechts enkelen hebben milde symptomen”, zei hij.

In China berichten staatsmedia al weken over de vaccinaties van bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld van militairen en ziekenhuispersoneel, maar ook van diplomaten en medewerkers van staatsbedrijven. Ze krijgen vaccins waarvan de klinische tests nog niet zijn voltooid.

Volgens de aankondiging heeft Sinopharm zijn met zijn vaccins al zogeheten klinische fase-3-proeven uitgevoerd in tien landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Egypte, Jordanië, Peru en Argentinië.

Besmettingen met het voorheen onbekende Sars-CoV-2-virus werden begin december 2019 voor het eerst ontdekt in de centrale Chinese metropool Wuhan. China kreeg veel kritiek op de aanvankelijke aanpak van het virus, maar heeft de luchtwegaandoening sinds eind januari grotendeels onder controle gebracht met strikte maatregelen en inreisbeperkingen.