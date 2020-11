China: Bijna een miljoen mensen ingeënt

Het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm heeft naar eigen zeggen al bijna een miljoen mensen in China ingeënt tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een bericht dat de groep vrijdag verspreidde via de berichtendienst WeChat.

Via een zogenaamd noodprogramma is het vaccin al bij bijna een miljoen mensen gebruikt, aldus bedrijfsbaas Liu Jingzhen in een interview. Er zijn geen meldingen van ernstige bijwerkingen, „slechts enkelen hebben milde symptomen”, zei hij.

In China berichten staatsmedia al weken over vaccinaties van bepaalde delen van de bevolking, bijvoorbeeld van militairen, ziekenhuispersoneel, diplomaten en medewerkers van staastbedrijven. Ze krijgen vaccins waarvan de klinische tests nog niet zijn voltooid.

Volgens de aankondiging heeft Sinopharm met zijn vaccins al zogeheten klinische fase-3-proeven uitgevoerd in tien landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Egypte, Jordanië, Peru en Argentinië.

Het Deense parlement heeft in de strijd tegen Covid-19 wetgeving goedgekeurd die het bedrijven mogelijk maakt werknemers te dwingen een coronatest te doen. De noodmaatregel gaat 1 januari in en blijft van kracht tot 1 juli.

Bedrijven kunnen de tests eisen om de verspreiding van het virus op de werkplek te beperken of om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden kunnen doorgaan in het geval van een uitbraak. Werkgevers moeten wel betalen voor de tests. Werknemers die een test weigeren, kunnen sancties verwachten.

De tweede golf van het coronavirus in België verloopt minder dodelijk dan de eerste. Volgens viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano komt dat mogelijk door de opgedane ervaringen en vooruitgang bij de behandeling, zei hij vrijdag tijdens een persconferentie.

Zowel het aantal nieuwe besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens blijft dalen in België. De daling lijkt echter wel te vertragen.