China: bezoek minister VS aan Taiwan brengt vrede in gevaar

China heeft boos gereageerd op het geplande bezoek van de Amerikaanse minister van Volksgezondheid aan Taiwan. De Verenigde Staten spreken over een „historische” gebeurtenis, maar volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken worden de „vrede en stabiliteit” in de regio op het spel gezet.

Het gaat volgens de VS om het belangrijkste bezoek van een Amerikaans kabinetslid aan Taiwan sinds 1979. Dat ligt gevoelig omdat China het eiland ziet als een afvallige provincie. Het Chinese ministerie riep de VS op af te zien van dergelijke officiële contacten en krachten op Taiwan die streven naar onafhankelijkheid „niet het foute signaal te geven”.

Tijdens zijn bezoek, dat in de „komende dagen” moet plaatsvinden, zal de Amerikaanse minister Alex Azar in gesprek gaan met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. „Taiwan is een voorbeeld in transparantie en samenwerking op het gebied van gezondheid in de wereld gedurende de Covid-19-pandemie en lang daarvoor”, zegt de minister in een verklaring.

„Ik kijk ernaar uit de steun van president Trump over te brengen voor Taiwans internationale leiderschap op het gebied van gezondheid, en ons gezamenlijke geloof te onderstrepen dat vrije en democratische maatschappijen het beste model zijn om gezondheid te bevorderen”, aldus Azar.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de communistische machthebbers in China juist niet transparant zijn geweest over de coronacrisis. Corona stak de kop op in China en verspreidde zich later naar de VS, waar meer dan 156.000 patiënten zijn overleden. Dat heeft de relatie tussen Washington en Peking nog verder onder druk gezet. Het officiële Chinese dodental door de virusuitbraak staat op ruim 4600.

Net als de meeste landen hebben de VS geen formele diplomatieke banden met Taiwan. Wel is het land Taiwans grootste wapenleverancier en steunpilaar in de internationale arena.