China beperkt reizen naar Taiwan

China gaat het reizen naar Taiwan inperken. Vanaf donderdag worden in 47 Chinese steden geen documenten meer verstrekt waarmee individuen naar het eiland mogen reizen.

De maatregel is het gevolg van de verslechterde relaties met Taiwan. Die bekoeling is onder andere veroorzaakt door een grote wapendeal die Taiwan sloot met de VS. Washington gaat onder andere tanks en antitankraketten leveren. Peking beschouwt Taiwan als afvallige provincie.

Het Chinese ministerie van Cultuur en Toerisme, dat de reisbeperkingen woensdag bekendmaakte, vermeldde niet in welke steden geen documenten meer worden verstrekt.