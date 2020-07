China benoemt hardliner tot hoofd nationale veiligheid Hongkong

China heeft een functionaris met een strenge reputatie aangesteld als hoofd van de nationale veiligheidsdienst van Hongkong, melden lokale media. Zheng Yanxiong moet invulling gaan geven aan de nieuwe veiligheidswet voor Hongkong, die veel vormen van protest strafbaar stelt. Die omstreden wet werd deze week aangenomen door het Chinese Volkscongres.

Als hoofd van de nationale veiligheidsdienst van Hongkong krijgt Zheng de bevoegdheid om onderzoeken in te stellen en aanklachten in te dienen. De dienst monitort inlichtingen met betrekking tot nationale veiligheid en behandelt zaken. Daarbij is de dienst ook bevoegd om zaken naar China door te sturen.

Zheng verdiende zijn sporen in de provincie Guangdong, waar hij de regionale secretaris-generaal van de Communistische Partij was. De 56-jarige staat bekend als een radicaal die eerder hardhandig anticorruptiedemonstraties de kop in drukte.

In Hongkong wordt sinds afgelopen jaar veel gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking, waarbij de protesten soms gewelddadig werden. Peking hoopt met de nieuwe veiligheidswet, die Chinese staatsveiligheidsbeambten de bevoegdheid geeft om openlijk in Hongkong te opereren, een einde te maken aan de democratische beweging in Hongkong.

Peking heeft daarnaast de leden benoemd van de nationale veiligheidscommissie voor Hongkong, die het uitvoeringsbeleid voor de veiligheidswet gaat formuleren. Die commissie staat onder leiding van de Hongkongse leidster Carrie Lam. Zij verdedigde de veiligheidswet dinsdag bij de Verenigde Naties. Volgens critici maakt die een einde aan de autonomie van Hongkong en veel van de vrijheden van de burgers daar.