China bekijkt achterkant van de maan

China heeft een ruimteschip richting de achterkant van de maan gelanceerd. Het is voor het eerst dat een land een dergelijke missie begint. De raket Lange Mars 3b met de sonde Chang’e 4 vertrok vrijdag vanaf een startplatform in het Zuid-Chinese Xichang.

Volgens staatsmedia is de Aitken krater op de maan het doel van de reis. De krater is vernoemd naar een Amerikaanse astronoom. Een robot zal daarna de oppervlakte rond de plek onderzoeken.

In de sonde gaat ook zaaigoed mee. China wil onderzoeken of groenten in een afgesloten omgeving en met minder zwaartekracht op de maan kunnen groeien.