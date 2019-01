China: ‘Babymaker’ wilde beroemd worden

De Chinese wetenschapper die beweert achter de geboorte te zitten van de eerste genetisch gemodificeerde baby’s, heeft solistisch gehandeld en richtlijnen overtreden. Deze He Jiankui regelde volgens de autoriteiten zelf de financiering en rekruteerde op eigen houtje een team om de omstreden procedure uit te voeren, bericht staatspersbureau Xinhua.

He zei in november embryo’s te hebben bewerkt om de kinderen resistent te maken tegen hiv. Dat leidde internationaal tot grote ophef en ook de Chinese autoriteiten veroordeelden zijn werk.

De wetenschapper staat naar verluidt al maanden onder huisarrest op zijn universiteit in Shenzhen, die maandag bekendmaakte He te ontslaan. „SUSTech zegt per direct de arbeidsovereenkomst op met dokter He Jiankui. Zijn activiteiten als docent en onderzoeker op SUSTech worden stopgezet”, meldt de instelling in een verklaring.

Het ontslag van He volgt op de publicatie van de voorlopige onderzoekersresultaten. Onderzoekers concludeerden dat He zich bewust heeft onttrokken aan toezicht. Ook zou hij ethische beoordelingen hebben vervalst om vrijwilligers te kunnen strikken. Een van hen zou nog zwanger zijn. De onderzoeker zou uit zijn geweest op „persoonlijke roem en voordelen”.

De onderzoekers zeggen dat sommige betrokkenen mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd. De informatie over die mensen is overgedragen aan de landelijke autoriteiten. He was zelf niet bereikbaar voor commentaar.