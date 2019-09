„China achter hack Australische parlement”

China zit achter de hack van de computersystemen van het parlement van Australië begin dit jaar. Dat melden vijf bronnen binnen de Australische inlichtingendienst ASD aan persbureau Reuters.

In maart concludeerde de ASD al dat het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid verantwoordelijk is voor de cyberaanval, stellen de bronnen. De bevindingen werden geheim gehouden om de handelsrelatie met Peking niet onder druk te zetten.

De Australische premier Scott Morrison wil niet op het verhaal reageren. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat China achter de aanval zit.

In februari werd bekend dat hackers waren doorgedrongen in de computersystemen van het Australische parlement, drie maanden voor de verkiezingen. Morrison sprak destijds van een „geraffineerde” aanval die vermoedelijk door een buitenlandse mogendheid is uitgevoerd. Maar hij noemde geen land. Het is niet bekend welke gegevens de hackers precies hebben buitgemaakt.