China: 571 mensen besmet met coronavirus

Het aantal mensen bij wie in China het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is gestegen naar 571. Dat bevestigen Chinese staatsmedia donderdag.

Eerder werd gesproken over 444 vastgestelde gevallen. 95 mensen die besmet raakten, verkeren volgens de Chinese autoriteiten in zorgwekkende toestand. Zij komen allen uit de Centraal-Chinese provincie Hubei, waar ook miljoenenstad Wuhan ligt. Daar stak het virus voor het eerst de kop op. Woensdag werd bekend dat Wuhan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan vanaf donderdag zijn luchthaven en treinstations sluit voor uitgaande reizigers. Ook het lokale openbaar vervoer gaat plat.

Na de uitbraak in Wuhan zijn er inmiddels besmettingen vastgesteld in andere plekken in China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de VS. Het aantal mensen dat in China is overleden staat op zeventien.