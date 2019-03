China: 13.000 ‘terroristen’ gepakt in Xinjiang

China heeft zijn omstreden beleid in de regio Xinjiang verdedigd. De Staatsraad, het Chinese kabinet, zegt dat sinds 2014 bijna 13.000 terroristen zijn opgepakt in het noordwestelijke gebied.

Peking ligt internationaal onder vuur om de omgang met religieuze minderheden in de onrustige regio, die onder meer grenst aan Afghanistan en Pakistan. VN-experts concludeerden vorig jaar dat mogelijk een miljoen Oeigoeren en andere moslims zijn vastgezet in „heropvoedingskampen”.

De regering zegt zelf dat het probeert extremisme en terrorisme de kop in te drukken. De Staatsraad somt in een witboek op wat de afgelopen jaren is bereikt. Sinds 2014 zouden 1588 gewelddadige en terroristische bendes zijn uitgeschakeld en 12.995 terroristen gearresteerd. Ook zijn volgens de regering 2052 explosieven in beslag genomen.

Het Wereldcongres van Oeigoeren zegt dat Peking de waarheid verdraait. „Terrorismebestrijding is een politiek excuus om de Oeigoeren te onderdrukken”, reageert een woordvoerder in een verklaring.