Chili wordt gastland van volgende klimaattop

Chili is gekozen als het gastland van de volgende VN-klimaatconferentie in 2019. Dat werd bekendgemaakt op de huidige klimaattop in het Poolse Katowice. De volgende bijeenkomst moest sowieso plaatsvinden in een van de landen uit Latijns-Amerika of het Caraïbisch gebied, omdat zij aan de beurt waren.

Naast Chili was ook Costa Rica in beeld om de volgende conferentie te organiseren, maar dat land trok zich uit kostenoverwegingen terug. De regering heeft wel aangeboden om Chili te helpen bij het organiseren van de aankomende topbijeenkomst. Die krijgt de naam COP25.

Eerder had Brazilië aangegeven als gastland te willen optreden. Dat aanbod ging van tafel na de verkiezingsoverwinning van de rechts-populistische presidentskandidaat Jair Bolsonaro. Hij wilde niet dat de internationale topbijeenkomst in zijn land zou plaatsvinden. De Braziliaanse regering trok zich formeel terug om geld te besparen.