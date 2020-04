Chili verleent gratie aan gevangenen om coronavirus

Chili gaat ongeveer 1300 gevangenen die hoog risico lopen besmet te raken met het coronavirus gratie verlenen. Het constitutioneel hof van het land keurde dinsdag een wet goed die dat mogelijk moet maken.

De wet is van toepassing op ingezetenen die ouder zijn dan 75 jaar, moeders van kinderen onder de twee jaar oud en zwangere vrouwen, die de rest van hun straf thuis kunnen uitzitten. Gevangenen die veroordeeld zijn voor misdaden tegen de menselijkheid of die schuldig bevonden zijn aan moord, ontvoering of drugssmokkel, komen niet in aanmerking.

De maatregel moet de druk op de Chileense gevangenissen verlichten. Volgens een rapport van het constitutioneel hof zijn die met 42.000 gevangenen „een tijdbom” in het licht van de coronapandemie.

In Chili zijn bijna 8000 besmettingsgevallen van het coronavirus bekend. 92 patiënten zijn tot dusver overleden in het Zuid-Amerikaanse land.