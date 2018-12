Chili stapt dag voor tekenen uit migratiepact

Santiago (ANP/RTR) - De Chileense regering heeft een dag voor het tekenen van het VN-migratiepact in Marokko besloten om het akkoord niet te tekenen. „Onze positie is helder. Migratie is geen recht”, zegt de onderminister van Binnenlandse Zaken tegen een lokale krant. „Landen mogen zelf bepalen op welke voorwaarden ze mensen toelaten.”

De oppositie in Chili is boos over het besluit, omdat het achter gesloten deuren is genomen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft zorgen geuit, omdat Chili een van de grote aanjagers van het pact was, volgens de organisatie. „Het land zet op deze manier stappen achteruit”, zegt een directeur van Amnesty Chili.

Meerdere landen, zoals de VS, Hongarije en Oostenrijk, hebben besloten het pact niet te tekenen. In België viel zaterdagavond het kabinet over de zaak. Nederland tekent het pact wel.