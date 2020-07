Chili levert moordverdachte uit aan Frankrijk

Chili heeft een 29-jarige man uitgeleverd aan Frankrijk die wordt verdacht van de moord op een 21-jarige Japanse studente. Die verdween in december 2016 van haar universiteit in de Franse stad Besançon. Haar lichaam is nooit gevonden.

De studente was de ex-vriendin van de Chileen. Die verdween uit Frankrijk en reisde naar Chili nog voordat de vermissing van de studente Narumi Kurosaki gemeld werd.

De verdachte is op het vliegveld van de Chileense stad Santiago aan Franse aanklagers overgedragen. Hij is onderweg naar Parijs.